Son dakika gündem: - Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: en az 23 ölü
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Son dakika gündem: - Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: en az 23 ölü

23.09.2020 21:49 | Son Güncelleme: 23.09.2020 21:59

Gelen son dakika haberlerine göre - Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: en az 23 ölü Nijerya'nın Kogi eyaletinde bir akaryakıt tankerinin devrilmesinin ardından meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı.

- Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: en az 23 ölü

ABUJA - Nijerya'nın Kogi eyaletinde bir akaryakıt tankerinin devrilmesinin ardından meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Alevler bölgedeki araçlara da sıçrarken, en az 23 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Kogi eyaletinde Felele bölgesinde bir otobüs durağının yakınında devrilen petrol tankerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tankerden alevler yükseldi. Polis çocuklar dahil en az 23 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Alevlerin en az 2 motosiklet, 5 araba ve 3 bisiklete sıçradığı aktarıldı. Yangın sırasında ilk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servislerin de bölgede bulunduğu belirtildi. Kogi eyaleti Valisi Yahaya Bello da tankerin patlaması sonucu çıkan yangında yaşanan can kayıpları için üzüntü duyduğunu dile getirdi. Vali Bello, kazanın "ülkenin son zamanlarda tanık olduğu en büyük trajedilerden biri" olduğunu ifade etti.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, ilk incelemelerde tankerde fren arızası yaşanmış olabileceği belirtildi.

Son dakika gündem: - Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: en az 23 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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