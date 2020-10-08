Son dakika: Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 8 ölü
Son dakika haberine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos eyaletinde akaryakıt tankerinde meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos eyaletinde akaryakıt tankerinde meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Lagos eyaletine bağlı Alimosho bölgesinde bulunan yakıt istasyonunda tankerden benzin boşaltılırken henüz belirlenemeyen sebeple patlama meydana geldi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti.
Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Lagos Eyaleti Koordinatörü Vekili İbrahim Farinloye, olayı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.
Farinloye, bölgeye acil müdahale ekipleri gönderildiğini, durumun kontrol altına alındığını söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu