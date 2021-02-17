Son Dakika | Nijerya'da 40 silahlı çete üyesi yakalandı
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Son Dakika | Nijerya'da 40 silahlı çete üyesi yakalandı

17.02.2021 01:23 | Son Güncelleme: 17.02.2021 01:26
Son Dakika | Nijerya'da 40 silahlı çete üyesi yakalandı

Son dakika habere göre Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Adamawa eyaletindeki silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 40 kişi yakalandı.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Adamawa eyaletindeki silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 40 kişi yakalandı.

Adamawa Emniyet Müdürü Aliyu Adamu, basına yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 40 çete üyesinin yakalandığını ifade eden Adamu, 8 silah, nakit para ve önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Nijerya'da, 2008'de çobanlar ve çiftçilerin çatışmalarıyla başlayan şiddet olayları, 2015'ten itibaren rehin alma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan-temmuz aylarında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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