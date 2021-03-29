Son dakika! Nijerya'da 16 ayrılıkçı, silah ve bombalarla yakalandı

Son dakika haber... Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) üyesi 16 kişi, silah ve bombalarla yakalandı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) üyesi 16 kişi, silah ve bombalarla yakalandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya Özel Polis Kuvvetleri Sözcüsü Frank Mba, yaptığı açıklamada, ordu ile hava kuvvetleri iş birliğinde ülkenin güneyinde IPOB'a karşı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Mba, operasyonlarda 16 IPOB üyesinin yakalandığını belirterek bu kişilere ait silah ve bombaların ele geçirildiğini ifade etti.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu