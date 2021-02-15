Son Dakika | Nijerya'da 12 Şubat'tan bu yana süren etnik çatışmalarda en az 20 kişi öldü

Son dakika gündem haberi... Nijerya'nın güneyindeki Oyo eyaletinde Yoruba ile Hausa etnik grupları arasında 12 Şubat'tan itibaren devam eden çatışmalarda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın güneyindeki Oyo eyaletinde Yoruba ile Hausa etnik grupları arasında 12 Şubat'tan itibaren devam eden çatışmalarda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Oyo eyaletine bağlı Akinyele bölgesinde 12 Şubat'tan bu yana Yoruba ile Hausa etnik grupları arasında etnik çatışmalar yaşanıyor.

Söz konusu şiddet olaylarında en az 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Çatışmalar nedeniyle 5 binden fazla Hausalı'nın da saldırı ihtimaline karşı evini terk ettiği bildirildi.

Oyo Eyaleti Valisi Seyi Makinde ile çatışmalardan etkilenmesi beklenen Ondo Eyaletinin Valisi Rotimi Akeredolu, olay yerini ziyaret ederek, halka "sükunet" çağrısı yaptı.

Yorubalıların yoğun olarak yaşadığı bölgede toprak paylaşımı nedeniyle zaman zaman etnik çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu