Son Dakika | Nijer'in kuzeybatısındaki köylere düzenlenen saldırılarda 30 sivil hayatını kaybetti
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Son Dakika | Nijer'in kuzeybatısındaki köylere düzenlenen saldırılarda 30 sivil hayatını kaybetti

22.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:28
Son Dakika | Nijer'in kuzeybatısındaki köylere düzenlenen saldırılarda 30 sivil hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Nijer'in Mali sınırındaki köylere düzenlenen saldırılarda en az 30 sivil yaşamını yitirdi.

Nijer'in Mali sınırındaki köylere düzenlenen saldırılarda en az 30 sivil yaşamını yitirdi.

AA muhabirine konuşan güvenlik kaynaklarına göre, dün, ülkenin kuzeybatısındaki Tahoua bölgesindeki köylere kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.

Olayda en az 30 sivil yaşamını yitirdi. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Nijer'de geçen hafta da Mali sınırındaki Tillaberi bölgesinde kurulan hayvan pazarından dönen sivilleri taşıyan otobüs saldırıya uğramış ve 58 kişi hayatını kaybetmişti, ülkede 3 gün yas ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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