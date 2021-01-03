Son dakika: Nijer'deki terör saldırısında ölü sayısı 100'e çıktı
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Son dakika: Nijer'deki terör saldırısında ölü sayısı 100'e çıktı

03.01.2021 22:51 | Son Güncelleme: 03.01.2021 22:54
Son dakika: Nijer'deki terör saldırısında ölü sayısı 100'e çıktı

Son dakika haberleri: Nijer'de dün düzenlenen terör saldırısında ölü sayısı 100'e yükseldi.

Nijer'de dün düzenlenen terör saldırısında ölü sayısı 100'e yükseldi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine düzenlenen ve sivilleri hedef alan terör saldırısında yaralananların sayısı 25 oldu.

Saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı ise 100'e çıktı.

Daha önce saldırıda 70 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Köylerin bulunduğu Tillaberi bölgesi, 2017'den bu yana Mali'de yerleşik terör örgütlerinin hedefi oluyor. Bölgede, sık yaşanan saldırılar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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