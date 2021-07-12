Son Dakika | Nijer'de terör saldırısında 5'i sivil 9 kişi öldü, 40 terörist etkisiz hale getirildi

Bir son dakika haberine göre Nijer'in Mali sınırında düzenlenen terör saldırısında 5 sivil ve 4 asker yaşamını yitirirken 40 terörist etkisiz hale getirildi.