Son Dakika | Nijer'de terör saldırısında 5'i sivil 9 kişi öldü, 40 terörist etkisiz hale getirildi
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Son Dakika | Nijer'de terör saldırısında 5'i sivil 9 kişi öldü, 40 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika | Nijer'de terör saldırısında 5'i sivil 9 kişi öldü, 40 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Nijer'in Mali sınırında düzenlenen terör saldırısında 5 sivil ve 4 asker yaşamını yitirirken 40 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijer'in Mali sınırında düzenlenen terör saldırısında 5 sivil ve 4 asker yaşamını yitirirken 40 terörist etkisiz hale getirildi.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, Tillaberi bölgesindeki Tchoma Bangou köyü silahlı teröristlerin saldırısına uğradı.

Olayda 5'i sivil, 4'ü asker 9 kişi hayatını kaybetti, 40 terörist etkisiz hale getirildi.

Tillaberi'ye 21 Mart'ta düzenlenen saldırıda 141 kişi, yine aynı bölgeye 15 Mart'ta düzenlenen saldırıda da 58 kişi hayatını kaybetmişti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'in saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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Son Dakika | Nijer'de terör saldırısında 5'i sivil 9 kişi öldü, 40 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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