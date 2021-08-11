Son dakika! Nijer'de silahlı saldırıda 15 sivil öldürüldü

Son dakika haberi... Nijer'in batısında bir köye düzenlenen silahlı saldırıda 15 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

Nijer'in batısında bir köye düzenlenen silahlı saldırıda 15 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mali sınırında yer alan Banibangou ilçesindeki Faranzanda köyüne, 9 Ağustos'ta kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 15 sivilin yaşamını yitirdiği, 2 sivilin de yaralandığı kaydedildi.

Aynı ilçede bulunan Deykekou köyü de 28 Temmuz'da saldırıya uğramış ve 19 sivil hayatını kaybetmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) raporunda, Nijer'in batısında yıl başından bu yana düzenlenen 9 terör saldırısında, 420 sivilin öldüğü ortaya konmuştu.

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, Burkina Faso ve Nijer'de de sık sık saldırı düzenliyor.

Nijer, Sahel'deki diğer komşusu Burkina Faso ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Nijer'deki terör saldırıları nedeniyle son 3 yılda 313 bin kişi ülke içi yer değiştirirken, 235 bin kişi de komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan