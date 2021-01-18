Son Dakika | Nijer'de saldırıların hedefi olan Tillaberi'de insani durum kötüleşiyor
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Son Dakika | Nijer'de saldırıların hedefi olan Tillaberi'de insani durum kötüleşiyor

18.01.2021 22:59 | Son Güncelleme: 18.01.2021 23:02
Son Dakika | Nijer'de saldırıların hedefi olan Tillaberi'de insani durum kötüleşiyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Nijer'de 2 Ocak'ta düzenlenen terör saldırısında 100 kişinin öldürüldüğü Tillaberi bölgesinde insani durumun endişe verici olduğu belirtildi.

Nijer'de 2 Ocak'ta düzenlenen terör saldırısında 100 kişinin öldürüldüğü Tillaberi bölgesinde insani durumun endişe verici olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) saldırılar sonrası bölgedeki duruma ilişkin hazırladığı rapor kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporda, 2 Ocak'ta saldırıya uğrayan Tchombangou ve Zaroumdareye köylerinde insani durumun giderek kötüleştiği, insani yardım görevlilerinin bölgede saldırılar sonrası evlerini terk eden 10 bin kişiye destek olduğu vurgulandı.

Mali sınırında yer alan Tillaberi'deki Tchombangou ve Zaroumdareye köyleri 2 Ocak'ta terör saldırısına uğramış, 100 kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırı sonrası ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Tillaberi'de 1 Ocak-30 Kasım 2020'de güvenlik kaynaklı 258 olay yaşandı. Bu olaylar neticesinde 89 kişi öldü, 50 kişi yaralandı, 51 kişi kaçırıldı ve 80 binden fazla kişi de yer değiştirmek zorunda kaldı.

Bölge, 2017'den bu yana Mali'de yerleşik terör örgütlerinin hedefi oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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