Son dakika... Nijer'de bir okulda çıkan yangında 25 öğrenci öldü - Haberler
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Son dakika... Nijer'de bir okulda çıkan yangında 25 öğrenci öldü

AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
Son dakika... Nijer'de bir okulda çıkan yangında 25 öğrenci öldü

Gelen son dakika haberine göre Nijer'in güneyindeki Maradi kentinde bir okulda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 25 öğrenci yaşamını yitirdi.

Nijer'in güneyindeki Maradi kentinde bir okulda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 25 öğrenci yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberler e göre, Maradi Bölge Valisi Chaibou Aboubacar, okul öncesi eğitim gören 5-6 yaşlarındaki 25 çocuğun yangında hayatını kaybettiğini belirtti.

Aboubacar, 5'i ağır 14 öğrencinin de yaralandığını ve 9 Kasım'dan başlayarak 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Yangının çıkış nedeni bilinmezken, sınıfların samanla çevrili olması nedeniyle alevlerin hızla yayıldığı belirtiliyor.

Dünyanın en fakir ülkelerinden Nijer'de ahşap malzemelerin de kullanıldığı samandan yapılma dersliklere sık rastlanıyor.

Bu dersliklerde zaman zaman yangın çıksa da çok azı ölümle sonuçlanıyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri
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