Son dakika... Nijer'de 100 kişinin öldüğü saldırıların ardından 3 günlük yas ilan edildi
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Son dakika... Nijer'de 100 kişinin öldüğü saldırıların ardından 3 günlük yas ilan edildi

04.01.2021 20:59 | Son Güncelleme: 04.01.2021 21:02
Son dakika... Nijer'de 100 kişinin öldüğü saldırıların ardından 3 günlük yas ilan edildi

Son dakika habere göre Nijer'de hafta sonu Mali sınırındaki 2 köye düzenlenen saldırıların ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Nijer'de hafta sonu Mali sınırındaki 2 köye düzenlenen saldırıların ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, İçişleri Bakanı Alkache Alhada, 100 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların akabinde 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Alhada, ülkenin batısında yer alan bölgede güvenliğin artırıldığını ve bölge halkına yardım götürüldüğünü söyledi.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine düzenlenen ve sivilleri hedef alan terör saldırılarında 100 kişi ölmüş, 25 kişide yaralanmıştı.

Köylerin bulunduğu Tillaberi bölgesi, 2017'den bu yana Mali'de yerleşik terör örgütlerinin hedefi oluyor. Bölgede sık yaşanan saldırılar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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