Son Dakika | Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum, ilk resmi ziyaretini Nijerya'ya gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum, ilk resmi ziyaretini Nijerya'ya gerçekleştirdi

Son Dakika | Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum, ilk resmi ziyaretini Nijerya'ya gerçekleştirdi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Nijer'de yeni seçilen Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum, ilk resmi ziyaretini komşu ülke Nijerya'ya yaptı.

Nijer'de yeni seçilen Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum, ilk resmi ziyaretini komşu ülke Nijerya'ya yaptı.

Bazoum, mevkidaşı Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile başkent Abuja'daki Aso Rock konutunda basına kapalı görüştü.

Görüşmenin ardından Buhari'nin Medya ve Halkla İlişkiler Danışmanı Femi Adesina tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Buhari görüşmede, iki ülkenin terör örgütü Boko Haram'la mücadelede iş birliği yapacağını belirtti.

Nijerya ile Nijer'in benzer kültür, dil ve yaşam tarzlarına sahip olduğuna işaret eden Buhari, "Yaklaşık 1500 kilometrelik kara sınırını paylaşıyoruz, bu yüzden birbirimizden vazgeçemeyiz. İki ülke yararına bölgemizi istikrara kavuşturacağız." ifadesini kullandı.

Bazoum da ilk resmi ziyaretini Nijerya'ya düzenlemekten mutluluk duyduğunu belirterek, iki ülkenin arasındaki ilişkinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Nijer'de 21 Şubat'ta ikinci turu yapılan cumhurbaşkanı seçimini kazanan Bazoum, 2 Nisan'da başkent Niamey'de düzenlenen törenle yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Yıldırım Akbulut
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Burak Sergen Caner Cindoruk
Spor Ryan Babel Cenk Tosun Fatih Terim Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum, ilk resmi ziyaretini Nijerya'ya gerçekleştirdi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 22:31:27. #1.14#

title