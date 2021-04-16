Son dakika! Niğde Ziraat Odası Başkanı Kenar'dan, üreticilerin deposunda kalan patateslerin alımı için Erdoğan'a teşekkür
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Son dakika! Niğde Ziraat Odası Başkanı Kenar'dan, üreticilerin deposunda kalan patateslerin alımı için Erdoğan'a teşekkür

Son dakika! Niğde Ziraat Odası Başkanı Kenar'dan, üreticilerin deposunda kalan patateslerin alımı için Erdoğan'a teşekkür
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, üreticinin deposunda kalan tüketim fazlası patateslerin Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) satın alınarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmasının önünü açtığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, üreticinin deposunda kalan tüketim fazlası patateslerin Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) satın alınarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmasının önünü açtığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Kenar, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, patates sorununun aylardır yazılı ve görsel medyayı meşgul ettiğini, toplumu düşündüren ve üreticilerin kayıplarının telafisi konusunda çözüm önerileri aranan bir konu olarak sürekli gündemde kaldığını söyledi.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla TMO'nun patates ile kuru soğan tedariki ve dağıtımıyla görevlendirildiğini anlatan Kenar, "Bugün geldiğimiz noktada devletimizin patatesi çiftçiden 60 kuruşa aldığını, piyasalarda da taban fiyatın 60-70 kuruş üzerinde seyrettiğini görmekteyiz. Bundan sonraki yıllarda çiftçilerimizi fiyat istikrarı konusunda desteklemek adına maliyetler civarında bir fiyattan müdahale alımı yapması gerektiği ise çiftçilerimizin ortak kanaatidir." dedi.

Üreticilerden patates alımı konusundaki girişim ve bu kapsamda yürütülen bütün çalışmalar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Kenar, şunları kaydetti:

"Ayrıca Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye, Bitkisel Üretim Genel Müdürü ve daire başkanlarına, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü ve personeline teşekkür ederim. Ankara'da patates ve soğan konusunda sesimizi duyurmak için üç kere basın toplantısı düzenleyen, sorun ve isteklerimizi, çözüm önerilerimizi Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve ilgili bakanlıklara iletebilen tek kurumumuz Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a da tüm çitçilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Desteklerini esirgemeyen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve milletvekilleri, kurum ve kuruluşlar ile siyasi parti il başkanları, sivil toplum örgütlerine de teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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