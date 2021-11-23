Son dakika! Niğde'deki cinayetle ilgili baba ve iki oğlu gözaltına alındı

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir kişinin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili iki kardeş ve babaları yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi cinayet büro ekipleri, Gökay Kaplan'ın (48) Ata Sanayi Sitesi'nde av tüfeğiyle vurularak öldürülmesi olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, cinayetle ilgili olarak D.Ş, kardeşi A.Ş. ve babaları İ.Ş'yi Kömürcü köyünde suç aletiyle birlikte yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gökay Kaplan, 15 Kasım'da Ata Sanayi Sitesi'nde husumetlisi D.Ş. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü.

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

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