Vatan Partisi'nden HDP'nin kapatılması çağrısı

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Niğde'de Vatan Partisi üyeleri, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşını anarak, terörü lanetledi, HDP'nin kapatılmasını istedi.

Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplanan partililer, "Mecliste PKK istemiyoruz", "HDP kapatılsın" yazılı pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan Vatan Partisi İl Başkanı Hasan Akşen, Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşına Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Bu katliamın arkasında, ABD ile PKK'nın TBMM'deki siyasi uzantısı HDP'nin olduğunu öne süren Akşen, şunları kaydetti:

"HDP'li belediyeler üzerinden eleman devşiren, maddi kaynak sağlayan PKK'nın elinde, Eren Bülbül, Yasin Börü gibi gençlerimizin, Aybüke Yalçın, Necmettin Yıldız gibi öğretmenlerimizin ve daha binlerce masum insanımızın kanı var. Teröre karşı amansızca savaşan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve polisimizin mücadelesine karşı barış çağrısı yapanlara diyoruz ki, askerimize, polisimize, köylümüze, işçimize, çocuklarımıza ve daha binlerce masum vatandaşımıza kurşun sıkan, ABD'nin 'kara gücüm' dediği ve binlerce silah verdiği PKK ile onların siyasi uzantısı, Türkiye'nin bölünme planlarında baş rolü oynayan HDP ile de barış olmaz."

Akşen, geçmişte HDP'nin PKK'nın silahlı varlığına sırtını yasladığını şimdi ise PKK'nın şehirlerde HDP ile hayata tutunmaya çalıştığını öne sürerek, "Genel Başkanımız Doğu Perinçek'in dediği gibi, HDP, PKK'nın eli, kolu, bacağıdır. Bu terör örgütünü çökertmek için önce onun elini, kolunu bacağını kopartmak gerekir. Bunun için kesin çözüm, HDP'nin derhal kapatılmasıdır. Dünyanın hiçbir ülkesinde teröre açıktan destek veren bir siyasi partinin varlığına izin verilmez. PKK ile mücadele yalnız dağda sürdürülemez. Kahraman güvenlik güçlerimize omuz vereceğiz, HDP kapatılacaktır." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi'nin HDP'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 2016 yılından beri dilekçe verdiğini aktaran Akşen, diğer siyasi partilerden de aynı duruşu beklediklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul