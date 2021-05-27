Son dakika! Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika haberler... Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışmaları sürüyor.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda K.A, F.S, U.Ö, H.A. ve F.S'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile hap ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul