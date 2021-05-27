Son dakika! Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika! Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışmaları sürüyor.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda K.A, F.S, U.Ö, H.A. ve F.S'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile hap ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika! Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Son dakika! Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Son dakika! Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Son dakika! Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

Şoförü fenalaşan TIR, yolcu otobüsüne çarptı: 8 yaralı
Şoförü fenalaşan TIR, yolcu otobüsüne çarptı: 8 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Volkan Bozkır Mustafa Sarıgül Binali Yıldırım
Magazin Hülya Avşar Demet Evgar Aslı Bekiroğlu İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Josef De Souza Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 17:23:56. #1.14#

title