Son dakika! Niğde'de uyuşturucu operasyonu
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Son dakika! Niğde'de uyuşturucu operasyonu

25.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:12
Son dakika! Niğde'de uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri: Niğde'de düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinde 39 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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