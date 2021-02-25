Son dakika! Niğde'de uyuşturucu operasyonu
25.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:12
Son dakika haberleri: Niğde'de düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde'de düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerinde 39 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul