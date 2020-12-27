Son dakika... Niğde'de uyuşturucu operasyonu
27.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:35
Edinilen son dakika gelişmesine göre Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada yaklaşık 6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav