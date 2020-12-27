Son dakika... Niğde'de uyuşturucu operasyonu
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Son dakika... Niğde'de uyuşturucu operasyonu

27.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:35
Son dakika... Niğde'de uyuşturucu operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada yaklaşık 6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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