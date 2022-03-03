Son dakika! Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika! Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

AA, Abdullah Özkul - Güncel
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Son dakika! Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Niğde'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alındı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, 21-28 Şubat tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 21 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılarla birlikte 377,36 gram esrar, 56,49 gram metamfetamin, 8,06 gram eroin, 6,11 gram bonzai, 19 uyuşturucu hap, ruhsatsız 2 tabanca, 28 fişek, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Niğde, Güncel, Haberler

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