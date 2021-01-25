Son Dakika | Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı
25.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:55
Gelen son dakika haberlerine göre Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı, yaklaşık 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı, yaklaşık 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik farklı tarihlerde yaptığı çalışmada 8 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerinde yapılan aramada 450 gram bonzai, 33,52 gram sentetik uyuşturucu, 3,85 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul