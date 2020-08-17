Son dakika! Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı
Son dakika gündem haberi... Niğde'de farklı tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
17.08.2020 13:25 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:48
Niğde'de farklı tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yaptığı çalışmada, farklı tarihlerde 6 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerinde, araçlarında ve adreslerinde yapılan aramalarda, 61 gram metamfetamin ve bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldı.
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Kaynak: AA