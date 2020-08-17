Son dakika! Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı Son dakika gündem haberi... Niğde'de farklı tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de farklı tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yaptığı çalışmada, farklı tarihlerde 6 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinde, araçlarında ve adreslerinde yapılan aramalarda, 61 gram metamfetamin ve bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA