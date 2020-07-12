Son Dakika | Niğde'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Son Dakika | Niğde'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Niğde'nin Ulukışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Son Dakika | Niğde'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
12.07.2020 12:45 | Son Güncelleme: 12.07.2020 13:46

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Karaçalı (47) idaresindeki 01 ERR 71 plakalı hafif ticari araç, Pozantı-Niğde Otoyolu Kırkgeçit Tünelleri Çeleme Deresi mevkisinde, Muhammer Gezer'in kullandığı 42 Z 2270 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada sürücü Ali Karaçalı yaralandı, araçtaki eşi Ayşe Karaçalı (43) hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü ambulansla Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre aksadı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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