Son dakika! Niğde'de tarihi eser operasyonu

NİĞDE (İHA) - Niğde'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 64 adet sikke ve 1 adet tarihi obje ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalarda merkeze bağlı Elmalı Köyünde 3 ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler evlerde yaptığı aramada 64 adet sikke, 1 adet tarihi obje ve metal arama dedektörü ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa