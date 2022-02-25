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Son dakika! Niğde'de tarihi eser operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Niğde'de tarihi eser operasyonu

Son dakika haber: Niğde'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 64 adet sikke ve 1 adet tarihi obje ele geçirdi.

NİĞDE (İHA) - Niğde'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 64 adet sikke ve 1 adet tarihi obje ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalarda merkeze bağlı Elmalı Köyünde 3 ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler evlerde yaptığı aramada 64 adet sikke, 1 adet tarihi obje ve metal arama dedektörü ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Niğde, 3. Sayfa, Haberler

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