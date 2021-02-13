Son dakika: Niğde'de polisten kısıtlama denetimi

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, koronavirüsle mücadele kapsamında, kısıtlatma nadaniyle uygulama yapılan noktaları denetledi.

Niğde'de, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri farklı noktalarda denetim gerçekleştirdi.

Koronavirüse karşı alınan önlemler arasında olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri kentin farklı noktalarında denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara ve kısıtlamadan muaf tutulmayan kişilere ceza kesildi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, farklı güzergahlardaki denetleme noktalarını ziyaret etti.

Vali Şimşek, son bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Mücadele kapsamına son aylarda denetimlerin artırıldığını belirten Şimşek şunları kaydetti:

"Alınan tedbirlerin meyvesi alınmaya başlandı. Rehavete kapılmamak gerekiyor. Rehavete kapılırsak kazanımlarımızı kaybedebiliriz. Vatandaşlarımızdan tedbirlere sıkı sıkı sarılmalarını, ev ziyaretlerinden uzak durmalarını, maske, hijyen ve mesafe kurallarına uymalarını ve kısıtlama saatlerinde mecbur olmadıkça sokağa çıkmamalarını istiyoruz. Niğde'de alınan tedbirlere vatandaşlarımızın uyduğunu memnuniyetle görüyoruz. Polis ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Biz de bu denetimlere zaman zaman iştirak ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav