Son dakika: Niğde'de polisten kısıtlama denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Niğde'de polisten kısıtlama denetimi

13.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 13.02.2021 14:58
Son dakika: Niğde'de polisten kısıtlama denetimi

Son dakika haber: Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, koronavirüsle mücadele kapsamında, kısıtlatma nadaniyle uygulama yapılan noktaları denetledi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, koronavirüsle mücadele kapsamında, kısıtlatma nadaniyle uygulama yapılan noktaları denetledi.

Niğde'de, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri farklı noktalarda denetim gerçekleştirdi.

Koronavirüse karşı alınan önlemler arasında olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri kentin farklı noktalarında denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara ve kısıtlamadan muaf tutulmayan kişilere ceza kesildi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, farklı güzergahlardaki denetleme noktalarını ziyaret etti.

Vali Şimşek, son bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Mücadele kapsamına son aylarda denetimlerin artırıldığını belirten Şimşek şunları kaydetti:

"Alınan tedbirlerin meyvesi alınmaya başlandı. Rehavete kapılmamak gerekiyor. Rehavete kapılırsak kazanımlarımızı kaybedebiliriz. Vatandaşlarımızdan tedbirlere sıkı sıkı sarılmalarını, ev ziyaretlerinden uzak durmalarını, maske, hijyen ve mesafe kurallarına uymalarını ve kısıtlama saatlerinde mecbur olmadıkça sokağa çıkmamalarını istiyoruz. Niğde'de alınan tedbirlere vatandaşlarımızın uyduğunu memnuniyetle görüyoruz. Polis ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Biz de bu denetimlere zaman zaman iştirak ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Nimetullah Erdoğmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Sibel Can Acun Ilıcalı Merve Dizdar
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Sergen Yalçın İsmail Kartal Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ankara Mahkeme Twitter Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Niğde'de polisten kısıtlama denetimi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 15:04:32. #1.14#
title