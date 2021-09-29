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Son Dakika | Niğde'de otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Niğde'de otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberler... Niğde'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

ULUKIŞLA, NİĞDE (İHA) - Niğde'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Ulukışla-Pozantı yolunda meydana geldi. Bahattin B. yönetimindeki 01 SU 279 plakalı otomobil ile Abdurrahman B.'nin kullandığı tır çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Bahattin B. (70) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Hanife B. (66) ve tır sürücüsü Abdurrahman B. ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - NİĞDE

Son Dakika | Niğde'de otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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