Son dakika! Niğde'de nesli tükenmekte olan vaşak, ağzı ve elleri bağlanmış ölü bulundu
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Son dakika! Niğde'de nesli tükenmekte olan vaşak, ağzı ve elleri bağlanmış ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! Niğde'de nesli tükenmekte olan vaşak, ağzı ve elleri bağlanmış ölü bulundu

Son dakika gündem haberine göre NİĞDE'de dağcı Serdal Televi, Aladağlar Milli Parkı bölgesinde nesli tükenmekte olan ve av yasağı bulunan vaşağı, ölü buldu.

NİĞDE'de dağcı Serdal Televi, Aladağlar Milli Parkı bölgesinde nesli tükenmekte olan ve av yasağı bulunan vaşağı, ölü buldu. Ayakları ve ağzı bağlı vaşağın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Televi, "Bu hayvanı yıllarca bölgede vakit geçirmeme rağmen görme şansım olmamıştı. Kim bilir nasıl avladılar" sözleriyle paylaştı.

Niğde Aladağlar Milli Parkı bölgesinde yürüyüşe çıkan dağcı Serdal Televi, yerde yatan telef olmuş nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir vaşakla karşılaştı. Televi'nin yanına yaklaştığı vaşağın ayaklarının ve ağzının bağlı olduğu ortaya çıktı. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce öldürülen vaşağın, ormanlık alana atılmak istendiği öğrenildi. Televi ise "Bu hayvanı yıllarca bölgede vakit geçirmeme rağmen görme şansım olmamıştı. Kim bilir nasıl avladılar" sözleriyle paylaştı. Fotoğrafın sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen yetkililerin, ölü vaşağı incelemeye aldığı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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