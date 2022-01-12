Son dakika: Niğde'de midibüs ile çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Niğde'de, midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
NİĞDE (AA) - Niğde'de, midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Habip Yılmaz (52) idaresindeki 51 BK 107 plakalı hafif ticari araç, Karaatlı-Dündarlı yolunda, A.S. (32) yönetimindeki 51 BN 534 plakalı midibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine, kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, sürücü Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan aynı araçtaki eşi Fatma Yılmaz ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Midibüs sürücüsü A.S'nin gözaltına alındığı öğrenildi.
AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri
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