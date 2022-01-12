Son dakika: Niğde'de midibüs ile çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Niğde'de midibüs ile çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika: Niğde'de midibüs ile çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Niğde'de, midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de, midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Habip Yılmaz (52) idaresindeki 51 BK 107 plakalı hafif ticari araç, Karaatlı-Dündarlı yolunda, A.S. (32) yönetimindeki 51 BN 534 plakalı midibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine, kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, sürücü Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan aynı araçtaki eşi Fatma Yılmaz ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Midibüs sürücüsü A.S'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (5)

Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (5)

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title