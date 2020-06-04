Son dakika... Niğde'de kuyumcudan altın kaplama saat çalan hırsızı bekçiler yakaladı Gelen son dakika haberine göre Niğde'de bir kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Niğde'de bir kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahipaşa Mahallesi'ndeki bir kuyumcudan gece kapı kilidi ve cam kırılarak hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarından D.S. olduğu ve 6 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlenen zanlı, İlhanlı Mahallesi'ndeki Çarşamba Pazarı yakınlarında çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

D.S'nin üst aramasında, kuyumcudan çaldığı 18 altın kaplama saat ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA