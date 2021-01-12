Son dakika! Niğde'de koronavirüs tedavisi gören emekli doktora doğum günü sürprizi
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Son dakika! Niğde'de koronavirüs tedavisi gören emekli doktora doğum günü sürprizi

12.01.2021 20:25 | Son Güncelleme: 12.01.2021 20:28
Son dakika! Niğde'de koronavirüs tedavisi gören emekli doktora doğum günü sürprizi

Son dakika haberine göre Niğde'de 77'inci yaşına giren emekli enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Dr. Mustafa Aytaç Esirgen'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Niğde'de 77'inci yaşına giren emekli enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Dr. Mustafa Aytaç Esirgen'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 15 Aralık'ta hastanede tedavi altına alınan Esirgen'e hastanenin başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Bilal Günaydın ve hastane yönetimi tarafından doğum günü kutlamasıyla moral verildi.

Bu etkinlik karşısında mutlu olduğunu dile getiren Esirgen, "Hastanede doktorlarımız, hemşire ve yardımcı personellerimiz bana çok iyi baktı. İlaçlı tedavinin yanında moral vererek sürekli destek oldu. İnşallah en kısa zamanda taburcu olacağıma inanıyorum. Bizlere burada olduğu gibi tüm Türkiye'de sürekli destek veren tüm sağlık personeline teşekkür ederiz. Bugün de bana sürpriz yaparak, doğum günümü kutladılar. Beni çok mutlu ettiler. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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