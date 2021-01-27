Son dakika: Niğde'de karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift öldü
27.01.2021 23:57 | Son Güncelleme: 28.01.2021 00:01
Son dakika haberler: Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.
Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde yaşayan İdris (77) ve Nefise Özcan (81) çiftinden haber alamayan komşuları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekipler, yerde baygın halde buldukları Özcan çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Çiftin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul