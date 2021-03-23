Son dakika haberi: Esnaf yapılanmasında bulunan FETÖ üyesi tutuklandı
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Son dakika haberi: Esnaf yapılanmasında bulunan FETÖ üyesi tutuklandı

23.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:35
Son dakika haberi: Esnaf yapılanmasında bulunan FETÖ üyesi tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan hükümlü tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan hükümlü tutuklandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Örgütün esnaf yapılanasında yer aldığı bildirilen F.K. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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