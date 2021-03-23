Son dakika haberi: Esnaf yapılanmasında bulunan FETÖ üyesi tutuklandı
23.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:35
Edinilen son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan hükümlü tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan hükümlü tutuklandı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Örgütün esnaf yapılanasında yer aldığı bildirilen F.K. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı