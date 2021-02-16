Son dakika: Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
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Son dakika: Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı

16.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:56
Son dakika: Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı

Son dakika haberi: Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü eski polis yakalandı.

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü eski polis yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski polis Z.Ü'yü düzenlenen operasyonla yakaladı.

Z.Ü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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