Son Dakika | Niğde'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
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Son Dakika | Niğde'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Son Dakika | Niğde'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Niğde'de evinde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de evinde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamardı ilçesi Eynelli köyünde bir kişinin evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 7 kök Hint keneviri, 300 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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