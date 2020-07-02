Son Dakika | Niğde'de Ecemiş Çayına düşen bir kişi boğuldu
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Son Dakika | Niğde'de Ecemiş Çayına düşen bir kişi boğuldu

Son dakika 3. sayfa haberi: Niğde'de Ecemiş Çayına düşen bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Son Dakika | Niğde'de Ecemiş Çayına düşen bir kişi boğuldu
02.07.2020 12:05 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:28

Niğde'de Ecemiş Çayına düşen bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çamardı İlçesi Çukurbağ Köyü yakınlarında A.Ç(60) dengesini kaybederek Ecemiş Çayına düştü. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri A.Ç'nin öldüğünü belirledi.

Cesedi Çamardı Devlet Hastanesi morguna kaldırırken Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - NİĞDE

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Kaynak: İHA

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