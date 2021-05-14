Son dakika... Niğde'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Son dakika... Niğde'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika... Niğde'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Niğde'de kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Niğde'de kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

O.C. (31) idaresindeki 51 HT 383 plakalı otomobil, Yeşilburç köyü çevre yolunda kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, O.C'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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