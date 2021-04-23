Son dakika! Niğde'de 'ByLock' operasyonu: 5 gözaltı
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Son dakika! Niğde'de 'ByLock' operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika! Niğde'de 'ByLock' operasyonu: 5 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Niğde'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 'ByLock' kullandığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 'ByLock' kullandığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün gizli haberleşme sistemi 'ByLock' kullanan 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç., R.Ü., S.B. ve R.G. adli kontrol, D.N.D. hakkında ise ev hapsine karar verildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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