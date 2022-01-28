Son dakika... Niğde'de 3 kişinin öldüğü trafik kazasında tır sürücüsü tutuklandı

Niğde'de 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasında tır sürücü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 26 Ocak'taki kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü F.K'nin (41), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen F.K, hakimlikçe tutuklandı.

F.K. idaresindeki 33 BNP 75 plakalı tır, Niğde-Ankara Otoyolu güney gişeleri civarında aynı yönde seyreden Y.E'nin kullandığı 51 ABN 608 plakalı minibüsle çarpışmış, minibüste bulunan B.E. (46), M.E. (11) ve A.B. (11) yaşamını yitirmiş, sürücü Y.E. (59) ile C.B. (37), A.D. (22) ve Y.E.E. (12) yaralanmıştı.