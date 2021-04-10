Son dakika... Niğde-Adana kara yolunda kaza yaparak mahsur kalan TBMM İdare Amiri Ali Şahin'e ulaşıldı (2)
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Son dakika... Niğde-Adana kara yolunda kaza yaparak mahsur kalan TBMM İdare Amiri Ali Şahin'e ulaşıldı (2)

Anadolu Ajansı / Hamza Tav - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Niğde-Adana kara yolunda yaptığı kazanın ardından tipi nedeniyle mahsur kalan TBMM İdare Amiri Ali Şahin'in polis ekiplerince kurtarıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Niğde-Adana kara yolunda yaptığı kazanın ardından tipi nedeniyle mahsur kalan TBMM İdare Amiri Ali Şahin'in polis ekiplerince kurtarıldığını bildirdi.

Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin, Niğde-Adana kara yolunda kaza yaptıklarını hesabından duyurdu.

Bir tıra arkadan çarpan aracının görüntüsünü paylaşan Şahin, "Niğde Adana arasında çok kötü kaza geçirdik, mahsur durumdayız, tipi var. Acil yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu paylaşımdan kısa süre sonra yaptığı açıklamada polis ekiplerinin Şahin'e ulaştığını açıkladı.

Soylu, Twitter hesabından, "Polis ekiplerimiz Ali Şahin'e ulaştı. Niğde'ye intikal ediyorlar. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Son dakika... Niğde-Adana kara yolunda kaza yaparak mahsur kalan TBMM İdare Amiri Ali Şahin'e ulaşıldı (2)
Son dakika... Niğde-Adana kara yolunda kaza yaparak mahsur kalan TBMM İdare Amiri Ali Şahin'e ulaşıldı (2)
Son dakika... Niğde-Adana kara yolunda kaza yaparak mahsur kalan TBMM İdare Amiri Ali Şahin'e ulaşıldı (2)
Son dakika... Niğde-Adana kara yolunda kaza yaparak mahsur kalan TBMM İdare Amiri Ali Şahin'e ulaşıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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