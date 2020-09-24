Son dakika! New York Times Meydanı'ndaki yılbaşı kutlaması Kovid-19 nedeniyle bu yıl sanal ortamda yapılacak
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Son dakika! New York Times Meydanı'ndaki yılbaşı kutlaması Kovid-19 nedeniyle bu yıl sanal ortamda yapılacak

24.09.2020 02:59 | Son Güncelleme: 24.09.2020 03:02
Son dakika! New York Times Meydanı'ndaki yılbaşı kutlaması Kovid-19 nedeniyle bu yıl sanal ortamda yapılacak

Son dakika haberlerine göre ABD'de yılbaşı kutlamalarının en gözde mekanı olan New York Times Meydanı'nda bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların katılacağı şekilde kutlama yapılmayacağı belirtildi.

ABD'de yılbaşı kutlamalarının en gözde mekanı olan New York Times Meydanı'nda bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların katılacağı şekilde kutlama yapılmayacağı belirtildi.

Kutlamaları organize eden Times Meydanı İttifakı, her yıl soğuk havada yüz binlerce kişinin katıldığı meydandaki yeni yıl kutlamalarının bu yıl tamamen sanal ortamda yapılacağını duyurdu.

İttifakın Başkanı Tim Tompkins, her yılki geleneksel canlı eğlencelerin yerine bu defa yeni ve geliştirilmiş görsel dijital tekniklerle kristal topun bırakılacağını belirtti.

Enerji tasarruflu 32 binden fazla LED ampulünden oluşan 3,6 metre çapında ve yaklaşık 5,5 ton ağırlığındaki kristal top, saatler gece yarısı 23.59'u gösterdiğinde meydandaki kalabalığın geri sayımı ile 21 metrelik direkten aşağı bırakılıyor.

Times Meydanı'ndaki kutlamaları, ulusal kanallar, internet portalları ve sosyal medya aplikasyonları üzerinden dünya genelinde yaklaşık 1 milyar kişinin izlediği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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