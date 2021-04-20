Son dakika! New York'taki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Son dakika! New York'taki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika! New York'taki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: NEW New York'un Long Island bölgesindeki alışveriş merkezine giren silahlı saldırganın 1 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi yaraladığı açıklandı.

NEW New York'un Long Island bölgesindeki alışveriş merkezine giren silahlı saldırganın 1 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi yaraladığı açıklandı.

Suffolk ilçe polisi tarafından yapılan basın açıklamasında, saldırganın olay yerinden kaçtığı, güvenlik tedbiri olarak bölgedeki okulların giriş ve çıkışlarının kapatıldığı belirtildi.

Polis, silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin 49 yaşında bir erkek olduğunu, 2 yaralının da en yakındaki bölge hastanesine kaldırıldığını ifade etti.

Saldırının sebebi henüz bilinmezken Suffolk polisi, şüpheli 30 yaşındaki Gabriel DeWitt Wilson'ın arandığını kaydetti.

Tabancası olduğu düşünülen saldırganın yakalanıncaya kadar yakın bölgede oturanların evlerinden çıkmaması tavsiye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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