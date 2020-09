Son dakika... New York'ta Kovid-19 nedeniyle okulların açılması ikinci kez ertelendi Son dakika gündem haberi: NEW ABD'nin New York kentinde okulların açılması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına henüz yeterince hazır olunmadığı gerekçesiyle ikinci kez ertelendi.

NEW ABD'nin New York kentinde okulların açılması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına henüz yeterince hazır olunmadığı gerekçesiyle ikinci kez ertelendi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, pazartesi açılması beklenen okullara, ilkokul öğrencilerinin 29 Eylül'de, ortaokul ve lise öğrencilerinin ise 1 Ekim'de başlayacağını duyurdu. De Blasio, okul müdürleri ve öğretmen sendikaları temsilcileri ile saatler süren görüşmeler sonucu okulların açılmaya hala hazır olmadığı sonucuna vardıklarını belirtti. Temmuzda New York'ta okulların 10 Eylül'de açılmasının planlandığı duyurulmuş ancak de Blasio, 1 Eylül'de yaptığı açıklamada, öğretmenlerin güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığı gerekçesiyle greve gitme tehdidi üzerine okulların 21 Eylül'e ertelendiğini bildirmişti. New York, 1,800'den fazla okul ve 1 milyonun üzerinde öğrencisi ile ABD'deki en geniş okul sistemine sahip. Kentte hazirandan beri günlük Kovid-19 vaka artışı yüzde 3'ün altında bulunduğu için Dünya Sağlık Örgütü (DSO) standartlarına göre okulların açılabileceği güvenli bölge konumunda bulunuyor. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre New York eyaleti 480 bin vaka ile ülke genelinde 4'üncü sırada yer alırken, 33 binden fazla can kaybı ile de hala ilk sıradaki yerini koruyor. Kaynak: AA