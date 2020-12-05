- New York'ta korkutan yangın

- New York'ta korkutan yangın

NEW YORK - ABD'nin New York kentinde 5 katlı boş bir binada yangın çıktı. Yangın bölgede paniğe neden oldu.

ABD'nin New York kentinde bulunan Manhattan'daki East Village bölgesinde 5 katlı boş bir binanın sabah 05.00 sularında birinci katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, binanın yanında bulunan Middle Collegiate Kilisesi'ne sıçradı. Yangın bölgede paniğe neden olurken, 100'den fazla itfaiyecinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangının neden çıktığına veya herhangi birinin yaralanıp yaralanmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Yangının çıktığı 5 katlı bina 20 Şubat'ta çıkan bir yangın nedeniyle boşaltılmıştı. Yangının sıçradığı kilise ise 1892'de inşa edilmiş ve Amerikan tarihindeki önemli tarihi yapılardan bir olarak görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı