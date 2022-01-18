New York'ta apartman dairesinde patlama: 1 ölü, 9 yaralı - Haberler
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New York'ta apartman dairesinde patlama: 1 ölü, 9 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- New York'ta apartman dairesinde patlama: 1 ölü, 9 yaralı ABD'de New York kentinin Bronx bölgesindeki bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

- New York'ta apartman dairesinde patlama: 1 ölü, 9 yaralı

NEW YORK - ABD'de New York kentinin Bronx bölgesindeki bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

ABD'de New York'a bağlı Bronx bölgesindeki bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, daire alevlere teslim oldu. New York İtfaiye Departmanından yapılan açıklamaya göre 77 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, 5'i polis memuru olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, patlamanın ardından alev alev yanan dairede çökme meydana geldi. Yetkililer patlamanın doğal gaz kaçağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.

New York'ta apartman dairesinde patlama: 1 ölü, 9 yaralı

New York'ta apartman dairesinde patlama: 1 ölü, 9 yaralı

New York'ta apartman dairesinde patlama: 1 ölü, 9 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Patlama, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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