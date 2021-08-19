Son dakika... New York Polis Departmanı, Times Meydanı'ndaki şüpheli paketin imha edildiğini bildirirken, pakette şüpheli bir durumun olmadığını açıkladı.
Edinilen son dakika gelişmesine göre New York Polis Departmanı, Times Meydanı'ndaki şüpheli paketin imha edildiğini bildirirken, pakette şüpheli bir durumun olmadığını açıkladı.
New York Polis Departmanı, Times Meydanı'ndaki şüpheli paketin imha edildiğini bildirirken, pakette şüpheli bir durumun olmadığını açıkladı. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı