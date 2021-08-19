Son dakika... New York Polis Departmanı, Times Meydanı'ndaki şüpheli paketin imha edildiğini bildirirken, pakette şüpheli bir durumun olmadığını açıkladı.
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Son dakika... New York Polis Departmanı, Times Meydanı'ndaki şüpheli paketin imha edildiğini bildirirken, pakette şüpheli bir durumun olmadığını açıkladı.

Son dakika... New York Polis Departmanı, Times Meydanı'ndaki şüpheli paketin imha edildiğini bildirirken, pakette şüpheli bir durumun olmadığını açıkladı.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre New York Polis Departmanı, Times Meydanı'ndaki şüpheli paketin imha edildiğini bildirirken, pakette şüpheli bir durumun olmadığını açıkladı.

New York Polis Departmanı, Times Meydanı'ndaki şüpheli paketin imha edildiğini bildirirken, pakette şüpheli bir durumun olmadığını açıkladı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika... New York Polis Departmanı, Times Meydanı'ndaki şüpheli paketin imha edildiğini bildirirken, pakette şüpheli bir durumun olmadığını açıkladı. - Haberler
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