Son dakika... New York Knicks'te, takımın başına Thibodeau getirildi
Son dakika habere göre Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks'te, takımın başına Tom Thibodeau getirildi.
30.07.2020 19:33 | Son Güncelleme: 30.07.2020 21:31
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks'te, takımın başına Tom Thibodeau getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, başantrenörlüğe 62 yaşındaki Thibodeau'nun getirildiği duyuruldu.
Birçok takımda yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra 2010-2015 yıllarında Chicago Bulls ile NBA'deki ilk başantrenörlük deneyimini yaşayan Thibodeau, 2016-2019 yıllarında Minnesota Timberwolves'u çalıştırmıştı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA