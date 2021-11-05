Son dakika! NEW YORK - Evsizler için tahliye kararı alınması - Haberler
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Son dakika! NEW YORK - Evsizler için tahliye kararı alınması

AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre New York Evsiz Hizmetleri Departmanı'nın, evsizler için aldığı tahliye kararının ardından, Manhattan bölgesinde çok sayıda evsiz Tompkins Meydan Parkı'nda yaşamını sürdürmeye devam ediyor.

New York Evsiz Hizmetleri Departmanı'nın, evsizler için aldığı tahliye kararının ardından, Manhattan bölgesinde çok sayıda evsiz Tompkins Meydan Parkı'nda yaşamını sürdürmeye devam ediyor.

Son dakika! NEW YORK - Evsizler için tahliye kararı alınması

Son dakika! NEW YORK - Evsizler için tahliye kararı alınması

Son dakika! NEW YORK - Evsizler için tahliye kararı alınması

AA / Lokman Vural Elibol - Son Dakika Haberleri
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