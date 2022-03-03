Son dakika... New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve yükselen petrol fiyatlarına rağmen günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 600 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,79 artışla 33.891,35 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,86 artarak 4.386,54 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,62 kazançla 13.752,02 puana çıktı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın tedirginliği sürerken piyasalar gün boyu pozitif bir seyir izledi.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş hızını korurken Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı yüzde 7'nin üzerinde artarak 111 doları aştı. Brent petrolün varili de yüzde 9'a yakın değer kazanarak 114 doların üzerine çıktı.

Artan enerji maliyetleri enflasyon ve ekonomik görünüme ilişkin endişeleri artırırken ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinde yaptığı konuşmada, mart toplantısında faiz artırımının uygun olacağını düşündüklerini belirtti.

Mart toplantısında 25 baz puanlık faiz artışını destekleme eğiliminde olduğunu kaydeden Powell, enflasyonun beklendiği gibi düşmemesi halinde daha agresif hareket etmeye hazır olduklarını vurguladı.

Powell, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ise ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin oldukça belirsiz olduğunu ve durumu yakından izleyeceklerini ifade etti.

Öte yandan ABD'de gün içinde açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı, şubatta 475 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.