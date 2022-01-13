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Son dakika! New York borsası yükselişle kapandı

Son dakika! New York borsası yükselişle kapandı
AA / Dilara Zengin Okay - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberine göre New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,11 artışla 36.290,32 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 artarak 4.726,35 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 artışla 15.188,4 puana çıktı.

Amerikan borsasında endeksler, ülkede beklentilerle paralel gelen 39 yılın zirvesindeki enflasyon verisine rağmen gün boyu pozitif bir seyir izledi.

ABD Çalışma Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen ay aylık yüzde 0,5 artarak beklentilerin üzerine çıkarken, yıllık bazda yüzde 7 ile 39 yılın en yüksek artışını göstermeyi sürdürdü.

Analistler, enflasyon rakamlarının tahminlerle uyumlu gelmesinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) beklenenden daha hızlı sıkılaşmaya ihtiyaç duyacağına dair endişeleri hafiflettiğini belirtti.

Söz konusu verinin açıklanmasının ardından değerlendirmede bulunan ABD Başkanı Joe Biden ise fiyat artışlarını yavaşlatmada ilerleme kaydettiklerini ve enflasyonun Kovid-19 salgınının neden olduğu ekonomik çöküşü atlatırken hemen her gelişmiş ülkede ortaya çıkan küresel bir sorun olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Fed Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunu yayımladı.

Raporda, ABD genelinde ekonomik faaliyetin 2021'in son haftalarında "ılımlı" hızda büyüdüğü kaydedildi. Tüketici harcamalarının Kovid-19 salgınında Omicron varyantının hızla yayılması öncesi istikrarlı bir hızla büyümeye devam ettiğine işaret edilen raporda, çoğu bölgede son haftalarda yeni vaka sayılarının artmasıyla eğlence amaçlı seyahatlerde, otel doluluklarında ve restoranlarda ani bir geri çekilme görüldüğü belirtildi.

Hafta başında yükseliş gösteren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,75 civarında seyretti.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

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