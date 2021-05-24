Son dakika... New York borsası yükselişle kapandı
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Son dakika... New York borsası yükselişle kapandı

Son dakika... New York borsası yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 180 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,54 artarak 34.393,98 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,01 artışla 4.197,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,41 kazançla 13.661,17 puana yükseldi.

Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan endeksler, güçlü ekonomik toparlanma beklentilerinin etkisiyle teknoloji hisselerinin öncülüğünde gün boyu pozitif seyrini sürdürdü.

Analistler, enflasyon endişelerinin devam ettiğini, yatırımcıların bu hafta ABD'nin ilk çeyrek büyümesinin yanı sıra cuma günü açıklanacak kişisel gelir ve harcamalar verilerini takip edeceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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